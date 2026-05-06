Des anges et des ogres

Quatorze portraits de personnages hors du commun. Des hommes, des femmes possédés par la rage de vivre, la passion, le goût du risque. Certains sont des anges, d'autres des ogres, souvent ils sont les deux à la fois, héros et démons. Olivier Weber les a rencontrés aux quatre coins du monde : aventurier perdu dans la grande forêt d'Amazonie, humanitaires en déroute, capitaine au long cours abordé par des pirates, photographe de guerre qui fuit son passé d'enfant-soldat, guérillero de la liberté devenu tyran, sauveur d'esclaves sud-soudanais poursuivi par les trafiquants, survivant d'un génocide qui retourne voir ses bourreaux... De la mer de Chine à l'Amérique du Sud, d'un stade de Kaboul aux maquis du Soudan en passant par les montagnes du Cambodge, c'est à un incroyable voyage et aussi à une vaste tragi-comédie que nous invite l'écrivain voyageur.