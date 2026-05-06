Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Des anges et des ogres

Olivier Weber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatorze portraits de personnages hors du commun. Des hommes, des femmes possédés par la rage de vivre, la passion, le goût du risque. Certains sont des anges, d'autres des ogres, souvent ils sont les deux à la fois, héros et démons. Olivier Weber les a rencontrés aux quatre coins du monde : aventurier perdu dans la grande forêt d'Amazonie, humanitaires en déroute, capitaine au long cours abordé par des pirates, photographe de guerre qui fuit son passé d'enfant-soldat, guérillero de la liberté devenu tyran, sauveur d'esclaves sud-soudanais poursuivi par les trafiquants, survivant d'un génocide qui retourne voir ses bourreaux... De la mer de Chine à l'Amérique du Sud, d'un stade de Kaboul aux maquis du Soudan en passant par les montagnes du Cambodge, c'est à un incroyable voyage et aussi à une vaste tragi-comédie que nous invite l'écrivain voyageur.

Par Olivier Weber
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Olivier Weber

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des anges et des ogres par Olivier Weber

Commenter ce livre

 

Des anges et des ogres

Olivier Weber

Paru le 06/05/2026

250 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702195321
9782702195321
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.