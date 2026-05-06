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#Roman francophone

Bitcherland

Paul D'amour, Jean Chauvelot, Paul d' Amour

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Bitcherland : en passant par le Pays de Bitche Des bisons, des souffleureuses, des guerriers, une sirène, un grand-père au coin d'une gare, une maison qui chante, un faune dans le Jardin des délices, le silence et le bruit du vent, l'eau noire des étangs, la vallée des mésanges, la paix au fond d'une grange... Au Bitcherland, vous croiserez tout cela. Avec Paul d'Amour, au fil des rencontres - narrées en bande-dessinée par Jean Chauvelot - se dessine une oeuvre collective faite de mots, de sons et d'images : un reflet en chansons, poétique et fidèle, de ce territoire mystérieux et de celles et ceux qui l'animent.

Par Paul D'amour, Jean Chauvelot, Paul d' Amour
Chez IRFAN (Le Label)

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Auteur

Paul D'amour, Jean Chauvelot, Paul d' Amour

Editeur

IRFAN (Le Label)

Genre

Réalistes, contemporains

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Bitcherland

Paul D'amour, Jean Chauvelot, Paul d' Amour

Paru le 06/05/2026

96 pages

IRFAN (Le Label)

15,00 €

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Scannez le code barre 9782493330116
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