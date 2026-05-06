Bitcherland : en passant par le Pays de Bitche Des bisons, des souffleureuses, des guerriers, une sirène, un grand-père au coin d'une gare, une maison qui chante, un faune dans le Jardin des délices, le silence et le bruit du vent, l'eau noire des étangs, la vallée des mésanges, la paix au fond d'une grange... Au Bitcherland, vous croiserez tout cela. Avec Paul d'Amour, au fil des rencontres - narrées en bande-dessinée par Jean Chauvelot - se dessine une oeuvre collective faite de mots, de sons et d'images : un reflet en chansons, poétique et fidèle, de ce territoire mystérieux et de celles et ceux qui l'animent.