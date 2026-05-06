Je donne la main

Le premier livre animé de bébé pour apprendre à donner la main ! Ce matin, bébé accompagne maman au marché. Il donne la main à maman pour descendre l'escalier, pour marcher dans la rue et traverser au passage piéton. Il y a du monde au marché. Bébé donne la main à maman pour circuler dans les allées. Et quand c'est l'heure de rentrer, bébé prend la main de maman pour faire un câlin et avoir de l'énergie jusqu'à la maison. Un livre animé pour vivre ses émotions Au fil des pages, bébé expérimente toutes sortes de sensations et d'émotions : impatience, excitation, peur, joie, plaisir, fatigue, apaisement. Ce faisant, il sollicite différentes aptitudes : l'attention, la patience, l'imagination, l'empathie, l'écoute... Un livre animé pour expérimenter En manipulant les glissières et les tirettes, le tout-petit anime chaque étape du récit. Il expérimente les situations et répète les scénarios. Ainsi il se familiarise avec les différentes occasions de donner le main et fait l'apprentissage du comportement attendu. Un livre animé pour développer ses habiletés En manipulant les animations du livre et en tournant les pages, bébé développe ses capacités motrices : la maîtrise des gestes, la force dans les doigts, la préhension fine, la précision... Un livre animé pour vivre son histoire Grâce au fil narratif écrit à la première personne, bébé suit facilement le récit qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce aux illustrations tendres d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. Un livre animé spécialement adapté aux tout-petits Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, leur forme est parfaitement adaptée aux tout-petits. Pour une découverte ludique et en toute sécurité du monde qui l'entoure.