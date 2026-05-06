Une starlette au coeur fondant

Incroyable ! Nikki a été contactée par le célèbre producteur de l'émission 15 minutes de gloire ! Il l'a repérée avec son groupe, après le concours de talents, et veut faire d'elle une véritable star de téléréalité. Mais entre les cours de danse, de chant et les boulettes de sa petite soeur Brianna, Nikki n'a plus un moment pour elle, et encore moins pour Brandon. Et pour ne rien arranger, l'infâme Mackenzie, verte de jalousie de se faire ainsi voler la vedette, n'hésite pas à lui tendre d'horribles pièges. Nikki va-t-elle réussir à s'en sortir avec toutes ces caméras qui lui tournent autour en permanence ? D'une ado presque parfaite à une véritable starlette Retrouve Nikki et ses amies en mode téléréalité ! Mais la vie sous les projecteurs n'est pas de tout repos, entre sa vie d'ado normale et la célébrité qui lui tend les bras... Une série au succès qui ne faiblit pas Le Journal d'une grosse nouille se vend toujours aussi bien, et ce, même après plus de dix ans d'existence. Cette série continue, encore et encore, de faire rire les jeunes lectrices. "C'est une série qui fait rire les enfants : drôle et bon esprit". - Yvrick, libraire "Nikki la nouille est un peu la cousine cachée du dégonflé". - Delphine, libraire "Les romans sont prenants et super faciles à lire ! J'ai même oublié d'éteindre la lumière pour arriver au bout ! " - Laura, 11 ans