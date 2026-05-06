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Une histoire d'ours

Ivey Eowyn

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Birdie élève seule sa fille de deux ans, Emaleen, en Alaska. Un jour où la fi llette se perd dans les bois, elle est secourue par Arthur, un homme taciturne qui vit en ermite dans une cabane et que la plupart des gens évitent. En dépit des avertissements, Birdie décide de s'installer avec sa fi lle chez Arthur. Mais peu à peu, Arthur adopte un comportement étrange : il disparaît sans prévenir, ne revient parfois pas avant plusieurs jours. Birdie comprend alors qu'un sombre secret régit sa vie, un secret qui fait écho à la nature sauvage de l'Alaska, aussi dangereuse que magnifique.

Par Ivey Eowyn
Chez Gallmeister

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Auteur

Ivey Eowyn

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Une histoire d'ours

Ivey Eowyn

Paru le 31/12/2078

448 pages

Gallmeister

12,90 €

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