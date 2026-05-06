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Anglais LVA 5e

Nicole Nemni-Nataf, Corinne Touati

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Le cahier d'entraînement Anglais 5e pour réviser les points clés du programme et s'entraîner à l'écrit comme à l'oral. Avec 150 exercices corrigés, des ressources audio et un livret parents détachable ! Sur chaque thème du nouveau programme de grammaire en Anglais 5e - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices progressifs - Des conseils pour comprendre et réussir A intervalles réguliers Des exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer sa compréhension orale, avec des compléments audio. Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés - Des informations sur le programme - Des conseils pour aider votre enfant dans son travail Sur les revers de couverture De grandes cartes mentales avec les expressions clés pour communiquer Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en Anglais

Par Nicole Nemni-Nataf, Corinne Touati
Chez Hatier

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Auteur

Nicole Nemni-Nataf, Corinne Touati

Editeur

Hatier

Genre

Anglais 5e

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Anglais LVA 5e

Nicole Nemni-Nataf, Corinne Touati

Paru le 06/05/2026

88 pages

Hatier

6,30 €

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