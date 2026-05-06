Dans une Corée où les monstres des légendes se mêlent au monde des vivants, la Korea Monster Agency protège la population. Bonui y est employée, malgré un handicap de taille : elle ne possède pas de pouvoirs magiques pour pouvoir contrôler les créatures. En revanche, elle peut voir les fantômes, un don rare, mais mal perçu. Marginale parmi ses collègues, Bonui se sent seule et doute de sa légitimité. Jusqu'à l'arrivée de l'intrépide Jiwoon à l'Agence. En devenant sa partenaire, elle découvre que sa différence est peut être sa plus grande force. Mais lorsqu'un traître menace la Korea Monster Agency et bouleverse l'équilibre du monde, Bonui devra choisir : protéger les humains, défendre les créatures incomprises... ou trouver enfin sa place. Korea Monster Agency est un véritable périple dans une Corée contemporaine où le folklore côtoie notre monde moderne.