Le Bureau de poste de l'allée nocturne

Regrets amoureux ? Amis perdus de vue ? Postez une lettre à la Poste du Crépuscule et vos soucis disparaîtront. Quand vient le soir, les lanternes s'allument dans l'allée nocturne et attirent les âmes en peine. Situées à la frontière entre le monde réel et l'au-delà, les boutiques d'un autre temps sont toutes tenues par des esprits espiègles. La Poste du Crépuscule est unique en son genre. Suigetsu y est facteur depuis... oh, il ne saurait dire. Mais chaque jour, il accueille des clients qui débarquent lettres en main et le coeur gros. Ici, il est possible d'envoyer une lettre à n'importe qui, n'importe quand : que ce soit dans le passé, dans le présent, ou même dans le futur. Bien sûr, il y a quelques règles à respecter... Mais cela devrait passer comme une lettre à la poste ! Après La Petite Confiserie de l'allée nocturne, laissez-vous séduire par ce best-seller qui réconfortera votre âme.