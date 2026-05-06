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Shelter of Love - Tome 05 (VF)

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En dépit de ses appréhensions, Yoru accepte d'apparaître dans le clip du rappeur FirE afin d'envoyer un message à Tenjaku et de lui faire comprendre que ses amis attendent son retour. La vidéo est diffusée sur plusieurs écrans géants, mais aucun signe du jeune homme. C'est alors qu'un nouveau personnage, qui semble en savoir davantage sur sa situation, entre en scène... Avec Shelter of Love, Rie Aruga livre un manga poignant qui regarde sans faux-semblants la manière dont la société abandonne ceux qui, dès la plus petite enfance, n'ont pas la chance de connaître la chaleur d'un foyer.

Chez Akata

|

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Shelter of Love - Tome 05 (VF)

trad. David Pollet

Paru le 10/06/2026

Akata

8,05 €

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Scannez le code barre 9782385694173
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