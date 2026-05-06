Les transports d'Étienne

Etienne et Victorine, jeune couple glamour, ainsi que l'entreprenante cousine Françoise sont de nouveau réunis et entrainés dans de trépidantes aventures afin de retrouver la trace d'un téméraire aviateur de l'Aéropostale disparu alors qu'il survolait la cordillère des Andes. Cette suite des Transports d'Etienne nous replonge dans ce début des années 30 où la crise économique a mis lin aux Années folles et où le monde voit croître la misère, la violence ainsi que la montée du nationalisme.