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Les transports d'Étienne

Philippe Bernier

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Etienne et Victorine, jeune couple glamour, ainsi que l'entreprenante cousine Françoise sont de nouveau réunis et entrainés dans de trépidantes aventures afin de retrouver la trace d'un téméraire aviateur de l'Aéropostale disparu alors qu'il survolait la cordillère des Andes. Cette suite des Transports d'Etienne nous replonge dans ce début des années 30 où la crise économique a mis lin aux Années folles et où le monde voit croître la misère, la violence ainsi que la montée du nationalisme.

Par Philippe Bernier
Chez youStory

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Auteur

Philippe Bernier

Editeur

youStory

Genre

Littérature française

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Les transports d'Étienne

Philippe Bernier

Paru le 06/05/2026

244 pages

youStory

18,00 €

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Scannez le code barre 9782381244259
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