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Seven Deadly Sins : Mangacards, jeu de 54 cartes

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Seven Deadly Sins relate l'histoire d'une jeune fille nommée Elizabeth Liones qui part à la recherche des mystérieux chevaliers qui faisaient autrefois la fierté de Liones : les Seven Deadly Sins. Ce groupe réunissant sept grands criminels a été choisi par le roi en personne pour déjouer un complot manigancé par les chevaliers sacrés contre la royauté. Seven Deadly Sins, le jeu de cartes à jouer vous permet de retrouver vos personnages favoris dans vos parties de jeu de cartes traditionnels comme le bridge ou le poker. 54 cartes de format poker, dont 2 jokers.

Chez Ynnis Editions

|

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Jeux de société

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Seven Deadly Sins : Mangacards, jeu de 54 cartes

Paru le 08/07/2026

Ynnis Editions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782376976264
9782376976264
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