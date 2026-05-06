Cols mythiques du cyclisme

Le col du Galibier, l'Alpe d'Huez, le col de la Bonette, le mont Ventoux, le col du Tourmalet, le col du Gothard... Ces cols sont les moments forts des tours de France, d'Espagne ou d'Italie. Synonymes de grandeur et de splendeur, mais aussi d'effort et de dépassement de soi, ils représentent des défis pour les cyclistes amateurs et professionnels. Romain Bardet, Ivan Basso, Lizzie Deignan, Stephen Roche, Greg LeMond ou encore Bernard Thévenet racontent leur passion pour la montagne et leurs expériences intenses lors des ascensions de ces cols mythiques.