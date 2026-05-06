La Bretagne autrement ! A pied, à vélo, en train ou en voiture, allez à la découverte des producteurs de cidres et autres produits dérivés de la pomme et imprégnez-vous des lieux. Aventures Pomme en Bretagne est un guide qui propose de partir à la découverte des vergers, cidreries et distilleries labellisées Maison Cidricole de Bretagne, et surtout, de rencontrer celles et ceux qui savent magnifier ce fruit emblématique. En train, en voiture, ou à vélo, les parcours suggérés sont autant d'invitations au voyage. Au départ de chaque cidrerie, une randonnée ouvre les portes de l'univers de la pomme, pour une immersion sensorielle et authentique dans les paysages de Bretagne. Chaque randonnée est décrite pour guider le lecteur tout au long du parcours, illustrée par des photographies et accompagnée par un portrait du producteur. L'Ouvrage est réalisé en concertation avec La Maison Cidricole de Bretagne. Randonnées Autour de 37 cidreries sélectionnées par la Maison Cidricole de Bretagne. Voyage en train Un parcours depuis la gare de Rennes en 8 étapes pour visiter les cidreries accessibles en train. Road-trip - Un parcours de 503 km en 8 étapes autour des cidreries et distilleries centenaires de Bretagne. - Un parcours de 344 km en 6 étapes autour des cidreries nouvelle vague. Voyages à vélo - Un parcours de 382 km de Rennes à Morlaix à la découverte de 6 cidreries. - Un parcours de 264 km de Vannes à Quimper à la découverte de 9 cidreries. Bonus Les bonnes adresses Pomme de Bretagne (musées, bars à cidre...).