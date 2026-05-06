Chacun a vécu mille et une aventures, mais n'en a choisi qu'une à raconter dans ce livre. Surprenant, rocambolesque, saisissant ou même romantique, chaque récit échappe au tragique : c'est là l'exigence du chef de cordée, Yvan Estienne. Guides, accompagnateurs, photographes, cinéastes... Ils sont vingt-quatre à avoir pris la plume. Leur point commun ? Un lien profond avec la montagne, un respect silencieux pour ses mystères, et surtout... de belles histoires à raconter ! Dans ces pages, on traverse des arêtes vertigineuses, on partage des instants suspendus sous les étoiles, on frôle parfois le danger, mais on touche toujours l'essentiel : l'engagement, la beauté brute, la solidarité, le partage et cette humilité que seule la nature impose. Chaque histoire est une fenêtre ouverte sur une expérience unique. Certaines font sourire, d'autres émeuvent ou interrogent. Toutes portent la voix d'hommes et de femmes pour qui la montagne est plus qu'un décor : un terrain de vie, d'émotions, d'épreuves et d'émerveillement. Ce jour-là est un hommage vivant à celles et ceux qui vivent au rythme des sommets - et à la montagne elle-même, majestueuse et indomptable. Avec la participation de : - Blaise AGRESTI - Lara AMOROS - André BERNARD - Lise BILLON - Philippe BONHEME - Cathy CAUDART - Carole CHAMBARET - Mario COLONEL - Denis CRABIERES - Yves EXBRAYAT - Fleur FOUQUE - Claude GARDIEN - Catherine JOLIBERT - Dorian LABAEYE - Aurélia LANOË - François LE RAY - Alexis MALLON - François MARSIGNY - Thierry PASTORE - Michel PELLE - Bruno PELLICIER - Martine ROLLAND - Michel ZALIO