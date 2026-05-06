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Vauban, homme de l'art

Jean-Loup Fontana, Jean-Benoît Héron, Jean-Loup Fontana

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Pour la première fois, un ouvrage consacré au patrimoine Vauban entièrement illustré. C'est du Vauban ! On salue généralement ainsi toute fortification ne montrant ni tours crénelées du temps des seigneurs ni coupoles en béton de la ligne Maginot. Vauban et ses émules se voient attribuer les ouvrages fortifiés relevant d'époques où la guerre ne se faisait déjà plus avec des armures et des échelles mais pas encore avec des chars blindés et des bombardiers aériens. A la charnière des deux mondes, Vauban a connu et souvent imaginé avec talent et ingéniosité les étapes conduisant de l'un à l'autre, devenant un maître incontesté de l'architecture militaire. Sa charge de Commissaire Général des Fortifications, ses nombreux écrits et les échanges épistolaires qu'il a laissés fournissent un témoignage exceptionnel sur un moment clé des civilisations modernes : les siècles baroques. Sciences spéculatives, arts libéraux et arts plastiques s'y fondent pour définir une culture globale dont Vauban reste l'une des illustrations les plus notables. L'auteur Jean-Loup Fontana nous conte l'histoire de ce " patrimoine actuel ", apportant un éclairage nouveau sur cet homme de l'art qu'était Vauban. Citadelles, villes fortifiées, ouvrages isolés... les plus remarquables réalisations de Vauban sont ici croquées par l'illustrateur Jean-Benoît Héron, faisant de ce livre un ouvrage unique.

Par Jean-Loup Fontana, Jean-Benoît Héron, Jean-Loup Fontana
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Loup Fontana, Jean-Benoît Héron, Jean-Loup Fontana

Editeur

Glénat

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Vauban, homme de l'art

Jean-Loup Fontana, Jean-Benoît Héron, Jean-Loup Fontana

Paru le 20/05/2026

144 pages

Glénat

26,00 €

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