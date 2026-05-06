Rave Tome 13

Les Six Guards, le bataillon d'élite des Blue Guardians, mènent leur assaut sur le repaire de l'armée de la libération !! Et même si Haru et ses compagnons se démènent pour les aider à se défendre, l'issue du combat demeure imprévisible. Or, le véritable objectif des Blue Guardians n'est pas d'éliminer l'armée mais de dérober le "sceptre de l'espace et du temps" qui reposait sous leur cachette ! Le sceptre de Resha, que seuls les porteurs de l'Aetherion sont à même d'utiliser...