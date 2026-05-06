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Rave Tome 13

Hiro Mashima

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Les Six Guards, le bataillon d'élite des Blue Guardians, mènent leur assaut sur le repaire de l'armée de la libération !! Et même si Haru et ses compagnons se démènent pour les aider à se défendre, l'issue du combat demeure imprévisible. Or, le véritable objectif des Blue Guardians n'est pas d'éliminer l'armée mais de dérober le "sceptre de l'espace et du temps" qui reposait sous leur cachette ! Le sceptre de Resha, que seuls les porteurs de l'Aetherion sont à même d'utiliser...

Par Hiro Mashima
Chez Glénat

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Auteur

Hiro Mashima

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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Rave Tome 13

Hiro Mashima trad. Fédoua Lamodière

Paru le 06/05/2026

352 pages

Glénat

14,95 €

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