La science de la post-croissance

La post-croissance n'est plus un slogan ni une posture militante marginale : elle est devenue un champ scientifique majeur pour penser le bien-être humain dans un monde aux ressources finies. En quelques décennies, la décroissance et la post-croissance sont passées d'une critique périphérique du modèle économique dominant à un domaine de recherche structuré, aujourd'hui mobilisé par des institutions telles que le Giec, l'OCDE ou la Commission européenne. Ce livre propose une entrée rigoureuse et accessible dans cette littérature en pleine expansion. Il s'appuie sur la traduction intégrale d'un article scientifique de référence publié en 2025 dans The Lancet Planetary Health, complétée par une analyse pédagogique qui en éclaire les concepts clés, les controverses, les résultats empiriques et les implications politiques. L'enjeu est central : comprendre comment améliorer durablement le bien- être humain sans dépendre de la croissance du PIB, alors même que les limites planétaires sont déjà largement dépassées. En montrant que la croissance économique n'est ni une condition nécessaire du progrès social ni une garantie de prospérité future, cet ouvrage offre des repères solides pour repenser les finalités de l'économie et envisager autrement l'avenir des sociétés humaines à l'époque de l'Anthropocène.