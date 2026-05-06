Pour Sy Baumgartner, soixante et onze ans, auteur et professeur de philosophie, la vie n'a plus la même saveur depuis la mort de son épouse Anna, disparue neuf ans plus tôt. Se laissant aller aux réminiscences, il se souvient. De sa jeunesse à Newark, de la vie de son père, révolutionnaire fantôme d'origine polonaise, de sa rencontre foudroyante, à vingt et un ans, avec Anna, poétesse en herbe, puis de leur attachement profond quarante années durant. Traversé par les forces de l'amour et de la perte, le dernier roman de Paul Auster est une excursion dans les méandres du deuil et le grand palais de la mémoire - un hymne à la vie, à chaque instant heureux qu'il nous est donné de garder.