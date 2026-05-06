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#Roman étranger

Dégel

Lucrecia Zappi

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En visite à la galerie Národní, à Prague, Ana reste pétrifiée devant la toile de Bronzino représentant Eléonore de Tolède. Le portrait ravive le souvenir d'une autre Eléonore qu'elle aurait voulu oublier, une jeune femme qu'elle connaît à peine et à laquelle pourtant son destin est à jamais lié. Ana avait seize ans quand son ami Matias lui présente sa voisine Eleonora, tout juste majeure. Par une nuit de frasques à São Paulo, les trois jeunes gens, ivres de vitesse, d'acide et d'alcool, jettent une mèche allumée sur un homme qui dort sous un abribus, puis vont se terrer dans un motel où Matias succombe à une overdose. Des années de prison plus tard, les souvenirs "gelés" qui remontent à la surface ne sauraient inspirer la moindre rédemption. Ce roman est librement inspiré d'un fait divers survenu en 1997 à Brasília.

Par Lucrecia Zappi
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Lucrecia Zappi

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature portugaise

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Dégel

Lucrecia Zappi trad. Maïra Muchnik

Paru le 06/05/2026

304 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

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