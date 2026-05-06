Guide Madrid Et Castille 2026/2027 Carnet Petit Futé

NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir MADRID ET LA CASTILLE Madrid donne le rythme, la Castille apporte la profondeur : un voyage entre musées majeurs, places vibrantes et villes de pierre chargées d'histoire. Ce guide pratique vous mène du Prado aux ruelles de Tolède, puis vers Ségovie, Ávila ou Salamanque, entre culture, nature et traditions bien vivantes. Parfait pour organiser vos visites, trouver des expériences locales et repérer les bons plans. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer MADRID ET CASTILLE : - Des circuits à travers Madrid, Tolède, Ségovie et Salamanque : itinéraires variés entre quartiers animés, villages, monuments UNESCO, nature et escapades faciles. - Un regard historique et culturel : repères sur la Castille, ses rois, ses cités fortifiées, ses musées et ses ambiances de voyage, pour enrichir chaque visite. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, tapas, marchés, points de vue, balades et lieux plus calmes loin de la foule. Un guide pensé pour les voyageurs curieux d'histoire, de culture et de voyages urbains, signé Petit Futé.