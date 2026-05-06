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Guide Costa Brava 2026 Carnet Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir la COSTA BRAVA Entre criques turquoise, villages blancs et falaises de nature sauvage, la Costa Brava offre un voyage intense, loin du décor trop lisse. Ce guide pratique vous emmène de Cadaqués à Tossa de Mar, entre visites culturelles, plages discrètes et expériences locales autour de la gastronomie. Une destination parfaite pour alterner détente, histoire et bons plans bien placés. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer COSTA BRAVA : - Des circuits à travers Cadaqués, Begur, Girona et Tossa de Mar : itinéraires variés entre calanques, îles proches, sentiers côtiers, villages médiévaux et coins plus secrets. - Un regard historique et culturel : repères sur l'identité catalane, l'art, les traditions et les visites incontournables pour comprendre l'ambiance du littoral. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, marchés, plages tranquilles, tables locales et idées pour éviter les spots saturés. Un guide pensé pour les voyageurs curieux d'histoire, de culture et de voyages urbains, signé Petit Futé.

Par D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Récits de voyage

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Guide Costa Brava 2026 Carnet Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 27/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

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