Seul le vent connaît mon nom

Vienne, 1938. Samuel est âgé de cinq ans lorsque son père est sauvagement assassiné pendant la Nuit de cristal. Rongée par la peur et le désespoir, sa mère n'a qu'une issue : envoyer son fils en Angleterre, loin de l'Autriche occupée. C'est alors le début d'un long voyage pour le garçon, durant lequel la musique et son violon seront son unique réconfort. Soixante-dix ans plus tard, la jeune Anita est séparée de sa mère au moment de fuir le Salvador pour les Etats-Unis. Seule et déracinée, la fillette est accueillie dans un refuge tenu par Samuel, un havre de paix où le chant d'un violon apaise les coeurs brisés et murmure l'espoir d'un nouveau départ.