La terre des âmes brisées

Dorset, 1968. Un homme est mort à la ferme. Le village murmure, la rumeur enfle. Tout le monde le prédisait, le retour de Gabriel Wolfe n'apporterait rien de bon. Alors que l'homme qu'elle aime est debout dans le box des accusés, jugé pour meurtre, Beth ne peut s'empêcher de penser que les habitants avaient raison... Elle a rencontré Gabriel l'été de ses dix-sept ans. Ils s'étaient promis l'éternité. Mais il est parti pour Oxford, laissant derrière lui une Beth au coeur brisé. C'est Frank qui l'a aimée, réparée, et à ses côtés elle s'est construit une vie simple et heureuse à la ferme. Jusqu'au jour où Gabriel est revenu, faisant voler en éclats toutes ses certitudes...