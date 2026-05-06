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#Roman francophone

La terre des âmes brisées

Clare Leslie Hall

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Dorset, 1968. Un homme est mort à la ferme. Le village murmure, la rumeur enfle. Tout le monde le prédisait, le retour de Gabriel Wolfe n'apporterait rien de bon. Alors que l'homme qu'elle aime est debout dans le box des accusés, jugé pour meurtre, Beth ne peut s'empêcher de penser que les habitants avaient raison... Elle a rencontré Gabriel l'été de ses dix-sept ans. Ils s'étaient promis l'éternité. Mais il est parti pour Oxford, laissant derrière lui une Beth au coeur brisé. C'est Frank qui l'a aimée, réparée, et à ses côtés elle s'est construit une vie simple et heureuse à la ferme. Jusqu'au jour où Gabriel est revenu, faisant voler en éclats toutes ses certitudes...

Par Clare Leslie Hall
Chez J'ai lu

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Auteur

Clare Leslie Hall

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La terre des âmes brisées

Clare Leslie Hall trad. Virginie Buhl

Paru le 06/05/2026

448 pages

J'ai lu

9,20 €

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