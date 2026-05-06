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Inventer l'architecture de l'anthropocène

Michel Conan, Eric Daniel-Lacombe

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Face au défi climatique, les architectes sont aujourd'hui amenés à réinventer leurs manières de concevoir les bâtiments. L'enjeu est clair : imaginer des espaces adaptés aux usagers et aux besoins pour construire collectivement les équipements de demain. Cette transformation implique une collaboration étroite entre tous les acteurs, concepteurs, usagers, collectivités. Issu du travail de recherche et de terrain de deux architectes engagés dans la transformation de l'architecture d'aujourd'hui, cet ouvrage se structure en trois grandes parties. La première explore l'architecture contemporaine : elle analyse les pratiques actuelles et interroge l'influence des espaces construits sur les interactions humaines. La deuxième propose trois études de cas détaillées, illustrant des projets de construction, de réhabilitation et de requalification des groupes scolaires en perte d'effectif. Elle met l'accent sur une approche centrée sur les enfants, les enseignants et les parents. La troisième élargit la réflexion en développant une approche pragmatique de l'architecture à l'ère de l'Anthropocène, visant à concevoir avec et pour la société, en intégrant pleinement les enjeux environnementaux. Au coeur de cette démarche se trouve un outil original : le mémento, conçu comme un véritable guide d'analyse. Il permet d'identifier les problématiques du quotidien et les contextes dans lesquels elles émergent, de décrire les espaces et les dynamiques d'interaction, notamment dans les environnements scolaires, et de formuler des réponses architecturales concrètes, adaptées aux situations réelles. Trois annexes viennent compléter l'ouvrage en proposant des repères pratiques pour comprendre comment utiliser et concevoir ce mémento, afin de favoriser une architecture plus juste et plus humaine. Destiné aux maîtres d'ouvrage publics, assistants à la maîtrise d'ouvrage, architectes, programmistes, enseignants-chercheurs et étudiants, cet ouvrage offre des clés pour s'approprier cette méthode et la mettre en oeuvre sur le terrain.

Par Michel Conan, Eric Daniel-Lacombe
Chez Le Moniteur Editions

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Auteur

Michel Conan, Eric Daniel-Lacombe

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Architecture

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Inventer l'architecture de l'anthropocène

Michel Conan, Eric Daniel-Lacombe

Paru le 20/05/2026

272 pages

Le Moniteur Editions

39,00 €

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Scannez le code barre 9782281148626
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