Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Les ressuscités

Jacques Ravenne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, avril 1309. Alors que la sinistre prison du Châtelet résonne des cris de torture des templiers et qu'une relique volée à la famille royale circule dans les bas-fonds, des hommes et des femmes réputés morts s'apprêtent à revenir à la vie. Guillaume de Nogaret, conseiller du roi Philippe le Bel, dépêche un duo d'enquêteurs imprévu : un ancien croisé reconverti en assassin et une religieuse en rupture de ban. Cette quête de sang va les voir s'opposer aux complots diaboliques des templiers pour abattre la royauté et les mettre sur la piste d'un secret venu de la nuit des temps. Un récit qui respire le réalisme et le souci de la vérité historique, dont les multiples intrigues tiennent en haleine. Ouest France. A lire avec Les Eveillées, d'Eric Giacometti, ou séparément, en savourant ce jeu de pistes. Le Nouvel Obs.

Par Jacques Ravenne
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jacques Ravenne

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les ressuscités par Jacques Ravenne

Commenter ce livre

 

Les ressuscités

Jacques Ravenne

Paru le 06/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253910077
9782253910077
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.