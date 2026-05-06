Les ressuscités

Paris, avril 1309. Alors que la sinistre prison du Châtelet résonne des cris de torture des templiers et qu'une relique volée à la famille royale circule dans les bas-fonds, des hommes et des femmes réputés morts s'apprêtent à revenir à la vie. Guillaume de Nogaret, conseiller du roi Philippe le Bel, dépêche un duo d'enquêteurs imprévu : un ancien croisé reconverti en assassin et une religieuse en rupture de ban. Cette quête de sang va les voir s'opposer aux complots diaboliques des templiers pour abattre la royauté et les mettre sur la piste d'un secret venu de la nuit des temps. Un récit qui respire le réalisme et le souci de la vérité historique, dont les multiples intrigues tiennent en haleine. Ouest France. A lire avec Les Eveillées, d'Eric Giacometti, ou séparément, en savourant ce jeu de pistes. Le Nouvel Obs.