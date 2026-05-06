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Les Mercredis sous la pluie

Maéva Gruaz, (@lesmercredissouslapluie)

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Une jolie guirlande personnalisée, un faire-part original, un coussin brodé, une bibliothèque décorée, une adorable boîte à souvenirs... Grâce à Maéva Gruaz, créez tout un univers de douceur et de poésie pour la chambre et le trousseau de votre enfant. Créatrice du blog Les Mercredis Sous La Pluie, Maéva Gruaz nous explique pas à pas comment réaliser des objets aussi pratiques que charmants pour l'arrivée de bébé. Des créations pour tout niveau, conçues avec des matériaux abordables et faciles à trouver, expliquées avec des photographies pour chaque étape. Tout pour votre petit ange : - des créations pour décorer sa chambre - des idées pour personnaliser ses affaires avec amour - de jolis objets pour se fabriquer de précieux souvenirs Ces petites merveilles DIY sont idéales pour attendre l'arrivée de la cigogne, mais elles accompagnent aussi tendrement parents et enfants au fil des années. Maéva Gruaz est la créatrice du blog Les Mercredis sous la pluie sur lequel elle transmet sa passion pour les loisirs créatifs auprès de centaines de milliers d'abonnés. Elle déniche, invente et partage sur les réseaux (blog, Instagram, Pinterest...) des idées et créations pour petits et grands.

Par Maéva Gruaz, (@lesmercredissouslapluie)
Chez Albin Michel

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Auteur

Maéva Gruaz, (@lesmercredissouslapluie)

Editeur

Albin Michel

Genre

Pratique décoration

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Les Mercredis sous la pluie

Maéva Gruaz, (@lesmercredissouslapluie)

Paru le 06/05/2026

176 pages

Albin Michel

17,90 €

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