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La France à vélo

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Parfois, la vie va trop vite. Si toi aussi tu sens que tu as besoin de ralentir, alors... en piste ! Saute sur ton vélo, laisse la fraîcheur du dehors remplir tes poumons et le vent chatouiller tes côtes. Parfois, les paysages les plus incroyables se trouvent juste au bout du chemin. Une invitation à parcourir la France et à découvrir ses plus beaux recoins tout en s'initiant au vélo, illustrée par un collectif d'illustrateur·rice·s aux univers aussi variés que l'est notre territoire.

Par Séraphine Menu
Chez Albin Michel

|

Auteur

Séraphine Menu

Editeur

Albin Michel

Genre

guides cyclotourisme

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La France à vélo

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Paru le 06/05/2026

64 pages

Albin Michel

15,90 €

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Scannez le code barre 9782226506054
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