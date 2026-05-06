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#Roman jeunesse

La shark caller

Zillah Bethell, Saara Söderlund

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Blue Wing, 12 ans, rêve de devenir shark caller, comme le vieux Siringen qui l'a recueillie. Lui seul connaît encore les anciens rituels capables d'appeler les requins. Mais, au lieu d'apprendre ces secrets, elle se voit confier une mission inattendue : accueillir sur son île Maple, une jeune Américaine fraîchement débarquée, dont la colère et la maladresse l'exaspèrent autant qu'elles la fascinent. Rien ne semble pouvoir rapprocher les deux filles, jusqu'au jour où l'océan leur souffle la promesse d'un trésor englouti. Pour l'atteindre, elles devront unir leurs forces, faire face au plus redoutable de tous les requins, et surtout aux vérités qu'elles n'osaient plus affronter.

Par Zillah Bethell, Saara Söderlund
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Zillah Bethell, Saara Söderlund

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La shark caller

Zillah Bethell, Saara Söderlund trad. Nina Guillaume

Paru le 06/05/2026

368 pages

L'Ecole des Loisirs

18,00 €

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