La shark caller

Blue Wing, 12 ans, rêve de devenir shark caller, comme le vieux Siringen qui l'a recueillie. Lui seul connaît encore les anciens rituels capables d'appeler les requins. Mais, au lieu d'apprendre ces secrets, elle se voit confier une mission inattendue : accueillir sur son île Maple, une jeune Américaine fraîchement débarquée, dont la colère et la maladresse l'exaspèrent autant qu'elles la fascinent. Rien ne semble pouvoir rapprocher les deux filles, jusqu'au jour où l'océan leur souffle la promesse d'un trésor englouti. Pour l'atteindre, elles devront unir leurs forces, faire face au plus redoutable de tous les requins, et surtout aux vérités qu'elles n'osaient plus affronter.