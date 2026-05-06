La piscine du roi des rats

Quelle chaleur ! Le roi des rats a fait remplir sa piscine. Il nage tranquillement, quand soudain, il est dérangé par des cris : le puits est à sec et la fleuriste a besoin d'arroser ses fleurs. A l'idée d'un repas sans bouquet sur sa table, le roi frémit. "Prends donc ce qu'il te faut ! " Puis c'est au tour du lavandier : comment laver la nappe sans eau ? Le bain du roi ne va pas être de tout repos... Qui sera le prochain à venir avec son seau ?