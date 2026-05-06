Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

La piscine du roi des rats

Ronan Badel, Jean Leroy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelle chaleur ! Le roi des rats a fait remplir sa piscine. Il nage tranquillement, quand soudain, il est dérangé par des cris : le puits est à sec et la fleuriste a besoin d'arroser ses fleurs. A l'idée d'un repas sans bouquet sur sa table, le roi frémit. "Prends donc ce qu'il te faut ! " Puis c'est au tour du lavandier : comment laver la nappe sans eau ? Le bain du roi ne va pas être de tout repos... Qui sera le prochain à venir avec son seau ?

Par Ronan Badel, Jean Leroy
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Ronan Badel, Jean Leroy

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Mouche

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La piscine du roi des rats par Ronan Badel, Jean Leroy

Commenter ce livre

 

La piscine du roi des rats

Ronan Badel, Jean Leroy

Paru le 06/05/2026

48 pages

L'Ecole des Loisirs

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211346641
9782211346641
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.