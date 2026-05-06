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Fondamentaux du dimensionnement des structures

Anthony Gérand

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Accessible et synthétique, ce petit guide permet de comprendre, simplement et sans développement mathématique complexe, les fondamentaux du dimensionnement des structures. A l'aide d'exemples et de cas d'études, il explique pas à pas la démarche de dimensionnement des structures courantes, depuis l'analyse des charges jusqu'au choix des sections et des appuis adaptés. Le lecteur trouvera : - une présentation du rôle de l'élément dans l'ouvrage et des efforts qu'il reprend ; - des méthodes de calcul simples et progressives, adaptées aux techniciens et artisans ; - des abaques et tableaux de dimensionnement directement utilisables sur chantier ; - des études de cas et exercices corrigés pour vérifier la bonne compréhension des notions. Un indispensable pour les étudiants, jeunes professionnels, techniciens et artisans qui souhaitent maîtriser les fondamentaux du dimensionnement et les appliquer avec rigueur sur les chantiers du quotidien.

Par Anthony Gérand
Chez Dunod

|

Auteur

Anthony Gérand

Editeur

Dunod

Genre

Matériaux de construction

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Fondamentaux du dimensionnement des structures

Anthony Gérand

Paru le 06/05/2026

132 pages

Dunod

17,00 €

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Scannez le code barre 9782100893683
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