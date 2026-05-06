Bienvenue à Bureautopia ! Vous entrez dans un pays fascinant où l'on échange ses euros contre des chouquettes, où les autochtones migrent chaque matin à 8h54 vers leur espace de travail et où l'on vous délivre un visa à durée... plus ou moins indéterminée. Ici, les tours sont des temples de verre ; les réunions, des randonnées à fort dénivelé hiérarchique ; la machine à café, un sanctuaire stratégique. A la frontière entre le guide de voyage et un manuel d'orientation, Bureautopia explore ce territoire que nous habitons le jour sans jamais vraiment le visiter : l'entreprise. On y apprend la langue officielle, les rites d'initiation ou encore les zones à éviter. Chaque chapitre se termine par un espace dédié à vos notes de voyages : des questions concrètes et décalées, inspirées de scènes vécues (premiers jours sans badge, sans PC et sans repères, les présentations devant le Comex...), afin d'interroger vos expériences, de les partager avec les autres voyageurs de Bureautopia et de construire votre propre boussole au travail. Vous pensiez avoir signé un contrat de travail ? Vous avez peut-être obtenu un visa permanent. Bon voyage à Bureautopia. Et surtout... n'en partez pas tout de suite !