Comment construire une entreprise invincible dans un monde incertain ? Comment éviter de s'épuiser dans une guerre permanente contre ses concurrents ? Comment diriger avec calme, justesse et lucidité, tout en frappant fort, au bon endroit et au bon moment ? Ce livre s'appuie sur la sagesse antique de Sun Tzu pour apporter des réponses concrètes aux professionnels d'aujourd'hui. Vous y découvrirez : - la matrice des cinq facteurs de Sun Tzu (Vertu, Ciel, Terre, Commandement, Règle) adaptée à la stratégie d'entreprise moderne ; - l'art de rendre votre organisation invincible en analysant votre environnement (Ciel) et vos marchés (Terre) pour anticiper les crises ; - les secrets pour identifier l'Autre, votre ennemi, et connaître ses cinq facteurs pour le vaincre facilement ; - la voie pour devenir un dirigeant efficace, juste, exigeant et maître de lui. Que vous soyez chef d'entreprise, responsable d'équipe ou à un tout autre poste qui exige d'avoir une vision stratégique, ce livre est fait pour vous. Avec des exemples concrets, ainsi qu'une phi­losophie exigeante et humaine, il vous aide à devenir un véritable stratège pour protéger votre camp, créer les conditions de la victoire et vaincre sans combattre.