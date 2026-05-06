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Design circulaire

Gabriella Cinque

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Le design circulaire a pour ambition de concevoir ou transformer des services et des produits pour réduire concrètement leurs impacts environnementaux et sociaux, tout en créant une valeur mesurable et durable (performance économique, résilience des modèles d'affaires, qualité d'usage, confiance des parties prenantes...). "Tout le monde en parle, mais par où commencer ? " A travers une large gamme d'outils de brainstorming, de dialogue, de conception et d'auto-évaluation, cet ouvrage propose une approche structurée pour passer de l'intention à l'action. Il couvre toutes les étapes d'un projet - de l'analyse des impacts à la stratégie de mise en oeuvre, jusqu'au prototypage et au pilotage dans le temps. Pensé pour tous les métiers et niveaux de responsabilité, il s'adresse autant au stagiaire qu'au designer, au responsable RSE, au chef de projet ou au directeur stratégique. Chacun y trouvera des repères concrets pour intégrer la circularité dans ses décisions quotidiennes comme dans ses arbitrages structurants. Un compagnon de route indispensable, pour faire du design éthique non pas une contrainte morale, mais un levier de performance, de cohérence et d'innovation soutenable.

Par Gabriella Cinque
Chez Dunod

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Auteur

Gabriella Cinque

Editeur

Dunod

Genre

Design

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Design circulaire

Gabriella Cinque

Paru le 06/05/2026

302 pages

Dunod

28,00 €

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Scannez le code barre 9782100890156
9782100890156
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