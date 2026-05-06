Pourquoi certains objets du quotidien deviennent-ils iconqiues quand d'autres sombrent dans l'oubli ? La réponse pourrait vous surprendre : ils ont d'abord été conçus avec des mots. Avant tout croquis ou prototype, une histoire a été couchée sur le papier. Les mots capturent ce qu'aucun dessin ne peut exprimer : le poids d'un objet, sa texture, les émotions qu'il éveille. Véritable boîte à outils dédiée au storytelling, ce livre vous aidera à créer les histoires qui serviront vos designs et intensifieront leur impact, à ajuster vos récits et à présenter vos idées avec une confiance renouvelée. - 10 notions clés décryptées : la cohérence, l'émotion, l'authenticité, la simplicité, l'expérience utilisateur, l'universalisme, l'engagement l'évolution, le transmédia et la durabilité. - Des focus permettant de retenir les actions à mettre en place et les notions essentielles. - Les témoignages de designers internationaux comme Dweezil Zappa, Ellen Lupton, Jordan Mechner, Nicolas Journé, issus de disciplines variées, qui racontent la manière dont ils mobilisent la narration pour donner vie à leurs projets et une dimension plus immersive au storytelling.