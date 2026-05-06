Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Storytelling

Totoch mohammed Ben, Stéphanie Patois, Mohammed Ben Totoch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi certains objets du quotidien deviennent-ils iconqiues quand d'autres sombrent dans l'oubli ? La réponse pourrait vous surprendre : ils ont d'abord été conçus avec des mots. Avant tout croquis ou prototype, une histoire a été couchée sur le papier. Les mots capturent ce qu'aucun dessin ne peut exprimer : le poids d'un objet, sa texture, les émotions qu'il éveille. Véritable boîte à outils dédiée au storytelling, ce livre vous aidera à créer les histoires qui serviront vos designs et intensifieront leur impact, à ajuster vos récits et à présenter vos idées avec une confiance renouvelée. - 10 notions clés décryptées : la cohérence, l'émotion, l'authenticité, la simplicité, l'expérience utilisateur, l'universalisme, l'engagement l'évolution, le transmédia et la durabilité. - Des focus permettant de retenir les actions à mettre en place et les notions essentielles. - Les témoignages de designers internationaux comme Dweezil Zappa, Ellen Lupton, Jordan Mechner, Nicolas Journé, issus de disciplines variées, qui racontent la manière dont ils mobilisent la narration pour donner vie à leurs projets et une dimension plus immersive au storytelling.

Par Totoch mohammed Ben, Stéphanie Patois, Mohammed Ben Totoch
Chez Dunod

|

Auteur

Totoch mohammed Ben, Stéphanie Patois, Mohammed Ben Totoch

Editeur

Dunod

Genre

Design

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Storytelling par Totoch mohammed Ben, Stéphanie Patois, Mohammed Ben Totoch

Commenter ce livre

 

Storytelling

Totoch mohammed Ben, Stéphanie Patois, Mohammed Ben Totoch

Paru le 06/05/2026

256 pages

Dunod

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100887507
9782100887507
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.