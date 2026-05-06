La France est un grand pays de littérature. Nombre de personnages de romans ont bercé nos imaginaires. Leurs faits et gestes sont inscrits sur les cartes de nos régions. Cet ouvrage vous propose un tour de France qui est aussi une plongée dans les grandes oeuvres de fiction de notre patrimoine commun. Laissez-vous guider dans un tour de France littéraire et vagabond avec Arsène Lupin, Jean de Florette, la petite Fadette ou Emma Bovary. Suivez, grâce aux 42 cartes, leurs itinéraires et partez à la découverte de tous les lieux qu'ils ont fréquentés. Dix-sept cartes thématiques complètent ces promenades pour découvrir le pays sous un jour nouveau : la France de Colette, de Victor Hugo ou de Marcel Proust, des guerres ou des rencontres amoureuses n'auront plus de secret pour vous. Inclus : carte détachable des lieux du tourisme littéraire en France.