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#Essais

Michel Foucault

Didier Eribon

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"Ecrire sur lui me permettait de poursuivre nos conversations. J'avais encore des questions à lui poser, il avait encore des réponses à me donner". C'est en ami que Didier Eribon écrit cette biographie qui, dès sa parution en 1989, fut internationalement saluée comme un événement. Mais c'est aussi en sociologue et philosophe qu'il recompose une mosaïque singulière à partir de "fragments autobiographiques" - comme Foucault qualifiait lui-même ses livres. En les articulant à des archives personnelles et de nombreux entretiens, il capte la singularité d'un homme énigmatique et d'une pensée passionnément critique, indissociables l'une de l'autre. De l'histoire de la folie à celle de la sexualité en passant par l'analyse de la prison, la vie de Foucault déborde sa philosophie comme sa seule existence individuelle : elle met le monde à l'épreuve de ses propres évidences et peut se lire, toute entière, comme une insurrection contre la violence des normes et de la normalité.

Par Didier Eribon
Chez Flammarion

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Auteur

Didier Eribon

Editeur

Flammarion

Genre

Foucault

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Michel Foucault

Didier Eribon

Paru le 06/05/2026

656 pages

Flammarion

13,70 €

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