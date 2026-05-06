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#Bande dessinée jeunesse

Once upon a K-prom

Kat Cho

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"Ca ne pouvait pas être réel. Robbie Choi ne pouvait pas se trouver sur le pas de ma porte, et encore moins être en train de m'inviter au bal de promo". Elena Soo a toujours eu l'impression d'être une figurante dans sa propre vie. Eclipsée par des soeurs ultra-brillantes, un frère jumeau star du lycée et une meilleure amie digne d'animer une émission de télé, elle se demande si quelqu'un n'aurait pas oublié de lui attribuer le rôle principal. Tout le monde semble savoir exactement qui il est et ce qu'il veut... tout le monde, sauf elle. Sa seule certitude ? Elle n'ira pas au bal de promo. Pour elle, cet événement ridicule rime avec trois choses : pieds endoloris, robe hors de prix et attentes irréalistes. Mais sa vie se transforme en véritable K-drama quand Robbie Choi - son meilleur ami d'enfance et, accessoirement, star internationale de K-pop - débarque chez elle pour lui proposer d'être son cavalier. Accepter l'invitation d'un garçon suivi par des hordes de fans et traqué par des paparazzi, c'est bien la dernière chose qu'Elena souhaite... non ?

Par Kat Cho
Chez Hachette

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Auteur

Kat Cho

Editeur

Hachette

Genre

Girls

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Once upon a K-prom

Kat Cho trad. Florence Chevalier

Paru le 06/05/2026

432 pages

Hachette

19,95 €

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