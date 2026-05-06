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Mes jeux de vacances Stitch

Cécile Vibaux

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Amuse-toi tout l'été et révise avec Stitch et ses amis ! Cet été, avec Lilo, Stitch et leurs amis, révise les fondamentaux de Moyenne Section en t'amusant grâce à : Plus de 90 jeux variés, pour revoir les apprentissages de l'année : jeux de français (repérage et tracé de lettres), jeux de maths et de logique (relier des points pour former une suite de nombres, coloriage codé), jeux d'observation (jeux de différences, d'intrus), jeux de graphisme... Des grandes scènes "Cherche et trouve", pour mettre en oeuvre les différentes compétences acquises, aiguiser son sens de l'observation, sa concentration et sa réflexion ; Toutes les solutions en fin d'ouvrage.

Par Cécile Vibaux
Chez Hachette

|

Auteur

Cécile Vibaux

Editeur

Hachette

Genre

Moyenne section

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Mes jeux de vacances Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

6,50 €

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Scannez le code barre 9782017362708
9782017362708
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