Mes jeux de vacances Stitch

Amuse-toi tout l'été et révise avec Stitch et ses amis ! Cet été, avec Lilo, Stitch et leurs amis, révise les fondamentaux de Moyenne Section en t'amusant grâce à : Plus de 90 jeux variés, pour revoir les apprentissages de l'année : jeux de français (repérage et tracé de lettres), jeux de maths et de logique (relier des points pour former une suite de nombres, coloriage codé), jeux d'observation (jeux de différences, d'intrus), jeux de graphisme... Des grandes scènes "Cherche et trouve", pour mettre en oeuvre les différentes compétences acquises, aiguiser son sens de l'observation, sa concentration et sa réflexion ; Toutes les solutions en fin d'ouvrage.