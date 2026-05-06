Mon cahier de vacances Les Sisters

Plonge dans l'univers des Sisters pour réviser en t'amusant ! - 16 doubles pages thématiques pour revoir toutes les notions du programme de CE1 : de la lecture, de la compréhension de texte, des exercices d'écriture et des révisions ludiques en français, maths, espace-temps, anglais et sciences. - Des corrigés complets à la fin de l'ouvrage. En plus ! - Un carnet de vacances "top secret" pour te présenter et raconter tes vacances. - Des jeux, des bricolages et des recettes de cuisine.