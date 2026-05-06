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Norvège

Collectif, Le Routard

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La Norvège offre les paysages parmi les plus grandioses du monde. Débusquez les derniers rennes sauvages dans le massif du Dovrefjell. Ou alors, doublez le cap Nord avec l'Express côtier. En hiver, les aurores boréales seront au rendez-vous ! Dans Le Routard Norvège, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (prendre le funiculaire pour gravir le mont Floyen et profiter de la vue imprenable sur Bergen et ses environs, s'offrir le voyage à bord de l'Express côtier jusqu'au cap Nord... .), des visites (passer une journée sur la presqu'île de Bygdoy et faire un tour dans ses passionnants musées, visiter les vieux entrepôts en bois de la Ligue hanséatique... .), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 25 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Norvège hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Norvège

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Norvège

Collectif, Le Routard

Paru le 06/05/2026

440 pages

Hachette

16,95 €

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