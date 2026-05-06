Le cahier de vacances adulte spécial France

ET SI LES VACANCES ETAIENT L'OCCASION D'APPRENDRE ET DE SE CULTIVER ? Avec notre cahier de vacances, partez à la découverte de la France comme vous ne l'avez jamais vue, entre patrimoine, traditions et casse-têtes qui font chauffer les méninges. - Quiz, énigmes et jeux de logique pour stimuler l'esprit... même après une sieste au soleil. - Mots croisés, mots fléchés et casse-têtes pour (re)découvrir l'histoire des régions françaises (spoiler : il y a plus à découvrir que Versailles et les châteaux de la Loire). - Jeux gourmands sur la gastronomie française (attention, risque élevé de fringale en cours de lecture). Un concentré de culture et d'activités pour des vacances aussi enrichissantes que divertissantes !