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Le cahier de vacances adulte spécial France

Collectif, Hachette

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ET SI LES VACANCES ETAIENT L'OCCASION D'APPRENDRE ET DE SE CULTIVER ? Avec notre cahier de vacances, partez à la découverte de la France comme vous ne l'avez jamais vue, entre patrimoine, traditions et casse-têtes qui font chauffer les méninges. - Quiz, énigmes et jeux de logique pour stimuler l'esprit... même après une sieste au soleil. - Mots croisés, mots fléchés et casse-têtes pour (re)découvrir l'histoire des régions françaises (spoiler : il y a plus à découvrir que Versailles et les châteaux de la Loire). - Jeux gourmands sur la gastronomie française (attention, risque élevé de fringale en cours de lecture). Un concentré de culture et d'activités pour des vacances aussi enrichissantes que divertissantes !

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Le cahier de vacances adulte spécial France

Collectif, Hachette

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017292661
9782017292661
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