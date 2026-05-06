LA MAISON DE MICKEY - Mon Histoire du soir - Mickey dans l'espace - Disney Junior

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de la série animée La Maison de Mickey. Dès 2 ans. L'histoire : Aujourd'hui, Mickey et ses amis partent dans l'espace à la recherche de dix étoiles qui révéleront l'emplacement d'un trésor caché sur la Planète Mystère. Le pirate de l'espace Pat Hibulaire suit aussi leur piste. Pendant ce temps, Toodles rencontre Quoodles et tombe sous son charme. Nos amis réussiront-ils leur mission ?