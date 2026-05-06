La vraie, c'est moi ! Tome 2

Keira s'est vu offrir une seconde chance, qu'elle entend bien saisir. Déterminée à échapper à la potence, elle entreprend de glaner des informations sur Cosette avant que celle-ci ne fasse son entrée en scène. Sa rencontre avec un magicien énigmatique pourrait également l'aider à percer le mystère entourant son retour dans le passé... En parallèle, la jeune aristocrate connaît ses premiers émois. Hélas, l'élu de son coeur est loin de faire l'unanimité auprès de son entourage...