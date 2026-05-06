Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

La vraie, c'est moi ! Tome 2

Yuun, March

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Keira s'est vu offrir une seconde chance, qu'elle entend bien saisir. Déterminée à échapper à la potence, elle entreprend de glaner des informations sur Cosette avant que celle-ci ne fasse son entrée en scène. Sa rencontre avec un magicien énigmatique pourrait également l'aider à percer le mystère entourant son retour dans le passé... En parallèle, la jeune aristocrate connaît ses premiers émois. Hélas, l'élu de son coeur est loin de faire l'unanimité auprès de son entourage...

Par Yuun, March
Chez Pika Edition

|

Auteur

Yuun, March

Editeur

Pika Edition

Genre

Manhwa

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vraie, c'est moi ! Tome 2 par Yuun, March

Commenter ce livre

 

La vraie, c'est moi ! Tome 2

Yuun, March

Paru le 06/05/2026

320 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043307201
9791043307201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.