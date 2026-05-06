XXXHOLIC Tome 8

Depuis qu'il a perdu son oeil, Watanuki attire les convoitises du monde occulte, bien qu'il tente de les ignorer. Mais l'enlèvement de la zashiki-warashi le contraint à agir. Il se lance alors dans une dangereuse mission de sauvetage qui le mène face à la reine des araignées, celle-là même qui lui a volé son oeil. Ces épreuves l'obligent à porter un nouveau regard sur sa situation... et sur lui-même. La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !