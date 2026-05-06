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XXXHOLIC Tome 8

Clamp

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Depuis qu'il a perdu son oeil, Watanuki attire les convoitises du monde occulte, bien qu'il tente de les ignorer. Mais l'enlèvement de la zashiki-warashi le contraint à agir. Il se lance alors dans une dangereuse mission de sauvetage qui le mène face à la reine des araignées, celle-là même qui lui a volé son oeil. Ces épreuves l'obligent à porter un nouveau regard sur sa situation... et sur lui-même. La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp
Chez Pika Edition

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Auteur

Clamp

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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XXXHOLIC Tome 8

Clamp trad. Suzuka Asaoka, Alex Pilot

Paru le 06/05/2026

184 pages

Pika Edition

8,50 €

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