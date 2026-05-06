Blade & Bastard Tome 2

Après avoir été manipulé par un individu mystérieux rencontré à la taverne, le voleur Raraja se retrouve dans les entrailles du donjon en compagnie de Iarumas et de Garbage... La petite équipe formée à l'improviste se voit contrainte d'explorer la zone inconnue où elle a été transportée et se retrouve nez à nez... avec un immense dragon de gaz flanqué d'un essaim de paléoptères géants ! Complètement dépassé, Raraja essaie de les contrer tant bien que mal, mais malgré ses efforts et le soutien de Garbage, il ne voit pas comment ils pourraient se sortir de cette situation impossible. Iarumas a cependant plus d'un tour dans sa manche !