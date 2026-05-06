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Mon petit gazon

Collectif, Martin Jaglin

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Le premier livre de l'application de Fantasy Football préférée des Français qui fête ses 15 ans d'existence avec trois millions de joueurs. Au départ, c'était une blague entre potes qui s'ennuient au bureau. 15 ans plus tard, Mon Petit Gazon, l'application de Fantasy Football préférée des Français, approche les trois millions de joueurs. Ce qui a séduit cette communauté ? La culture de la gagne, une stratégie bien menée, un mercato avec du flair, des coups bas et du chambrage de haute voltige. Tout ce qui transpire l'amour du football et la culture MPG ! Pour la première fois, toute la passion MPG se retrouve dans un livre bourré d'anecdotes hilarantes, de coups de maître, de conseils foireux pour gagner et d'histoires croustillantes. Des mercatos ratés, des scores fleuves, des Rotaldo omniprésents, et des amitiés qui se font et se défont au rythme des saisons. Un livre hommage à cette communauté si particulière de joueurs : toujours drôles, toujours créatifs, et toujours mauvais perdants.

Par Collectif, Martin Jaglin
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Collectif, Martin Jaglin

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Jeux

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Mon petit gazon

Collectif, Martin Jaglin

Paru le 06/05/2026

205 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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