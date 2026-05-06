" C'est chacun pour soi. " Lundi, 15 heures. Emily Smith est convoquée en urgence à l'école de sa fille, le Saints college "l'école la plus ambitieuse d'Angleterre" . Elle se retrouve ainsi, sans plus d'explication, parmi d'autres parents qui comme elle, oscillent encore entre l'agacement et l'inquiétude quand le directeur leur annonce l'inimaginable : le bus qui transportait l'équipe de natation dont fait partie Olivia n'est jamais revenu de la compétition du matin. La police ignore où il se trouve et la politique "pas de téléphone" de l'école signifie qu'aucun des enfants n'est joignable. Alors que le temps passe et que la peur infuse comme un venin, les élèves, comme les parents retranchés dans le collège vont réaliser peu à peu que le véritable danger vient évidemment du ravisseur, mais aussi de quelqu'un de beaucoup plus proche.