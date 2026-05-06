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#Manga

X-Men - Le manga Tome 2

Collectif, Panini

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Après leur évasion de Génosha, les X-Men découvrent le manoir du Professeur Xavier entièrement dévasté. Comment arrêter l'invincible Fléau ? Et qui est Bishop, ce mystérieux mutant venu du futur ? Alors qu'Apocalypse étend son ombre et sème le chaos, les X-Men se retrouvent confrontés à des menaces d'une ampleur inédite. Ils ont déjà sauvé le monde... mais jamais encore ils n'avaient fait face à un danger d'une telle magnitude. X-Men : The Manga est une adaptation manga de la série animée de 1992. Publiée par Takeshobo en 1994, le titre compte 13 volumes, chacun adaptant deux épisodes de l'animé. Petite particularité : chaque histoire est dessinée par un artiste différent dont Hiroshi Higuchi, Kojie Yasue, Miyako Cojima, Rei Nakahara... C'est une belle occasion de découvrir, ou redécouvrir, ce classique de l'univers Marvel à travers le trait de ces dessinateur

Par Collectif, Panini
Chez Panini comics

|

Auteur

Collectif, Panini

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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X-Men - Le manga Tome 2

Collectif, Panini

Paru le 13/05/2026

512 pages

Panini comics

19,99 €

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