Star Wars Légendes - L'Empire Tome 6

L'Empire règne sur la galaxie... mais pour combien de temps ? Lorsque de hauts officiers impériaux complotent pour renverser l'Empereur, Dark Vador doit les arrêter... avec l'aide de Boba Fett ! Pendant ce temps, un survivant de la toute première mission de Fett refait surface. Il doit alors choisir : l'aider ou l'éliminer ! D'autres chasseurs de primes convoitent une récompense très spéciale que Fett désire, et leur plan attire l'attention des vauriens Han Solo, Chewbacca et Lando Calrissian ! Avant-dernier tome de la période "L'Empire" des comics de l'EPIC COLLECTION, qui se déroule avant le film Star Wars : un nouvel espoir. Ce volume met en lumière des personnages centraux de la galaxie Star Wars : Boba Fett, Han Solo et Lando Calrissian. Une partie des épisodes est signée par Tom Taylor, devenu depuis une figure incontournable des comics de super-héros avec All-New Wolverine, DCeased, Injustice ou Nightwing.