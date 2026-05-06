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#Manga

Kore Kaite Shine Tome 7

Minoru Toyoda, Toyoda Minoru

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Le club d'étude du manga du lycée Oshima Sud entame sa deuxième année. Comment les éditeurs professionnels réagiront-ils aux oeuvres que les filles présenteront au très attendu Comitia ? Parviendront-elles à atteindre la phase finale du Manga Koshien ? Entre espoirs présents et souvenirs empreints de mélancolie, ces adolescentes poursuivent leur route sur le long chemin de la création, avec ses joies, ses doutes et ses épreuves. Kore Kaite Shine est un manga qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Lauréat du prestigieux prix Manga Taishô en 2023, son auteur Toyoda Minoru raconte avec brio le parcours d'adolescentes désireuses de se faire une place dans le monde du manga. Débordant de joie, de passion et d'enseignement sur ce métier épanouissant mais exigeant, cette oeuvre offre une autre vision de cet univers qui captive tant de lecteurs depuis de nombreuses années. Et bien que Toyoda Minoru soit un vétéran, Kore Kaite Shine est sa première oeuvre publiée en France. Et quelle découverte ! Ce titre est une excellente vitrine du talent de cet artiste en matière d'écriture et de créativité.

Par Minoru Toyoda, Toyoda Minoru
Chez Panini comics

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Auteur

Minoru Toyoda, Toyoda Minoru

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Kore Kaite Shine Tome 7

Minoru Toyoda, Toyoda Minoru

Paru le 06/05/2026

Panini comics

8,29 €

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